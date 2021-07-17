"Краснодар" договорился о трансфере колумбийского нападающего

Фото инстаграм Джона Кордобы

Форвард берлинской "Герты" Джон Кордоба близок к тому, чтобы продолжить карьеру в России.

По информации журналиста Диего Руэды, "Краснодар" уже согласовал переход 27-летнего футболиста.

В прошлом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.

Рыночная стоимость Кордобы оценивается в 15 миллионов евро.

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