"Краснодар" договорился о трансфере колумбийского нападающего
Форвард берлинской "Герты" Джон Кордоба близок к тому, чтобы продолжить карьеру в России.
По информации журналиста Диего Руэды, "Краснодар" уже согласовал переход 27-летнего футболиста.
В прошлом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
Рыночная стоимость Кордобы оценивается в 15 миллионов евро.
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