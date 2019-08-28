"Краснодар" договорился о трансфере защитника "Рубина" Сорокина

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"Краснодар" договорился о трансфере защитника "Рубина" Сорокина

Защитник "Рубина" Егор Сорокин, скорее всего, продолжит карьеру в "Краснодаре", сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о трансфере 23-летнего футболиста за 4 миллиона евро. Кроме того, казанцам будет полагаться процент с возможной перепродажи фулбека.

Ожидается, что вскоре стороны объявят о сделке официально. Впрочем, игрок присоединится к "быкам" не сразу, а останется в аренде в "Рубине" до зимы или следующего лета.

Что касается условий личного контракта Сорокина, то его зарплата в "Краснодаре" будет в 2-2,5 раза выше, чем сейчас - 40-50 миллионов рублей в год.

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