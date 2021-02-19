"Краснодар" досрочно вернул из аренды защитника Бородина

"Уфа" объявила о досрочном возвращении в "Краснодар" центрального защитника Сергея Бородина.

"Быки" воспользовались соответствующей опцией в арендном соглашении 22-летнего футболиста.

Бородин выступал за башкирский клуб с августа 2020 года, однако сыграл всего 1 матч.

Контракт игрока с "Краснодаром" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 350 тысяч евро.

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