"Краснодар" достиг окончательной договорённости о покупке Алонсо

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"Краснодар" достиг окончательной договорённости о покупке Алонсо

Фото инстаграм Хуниора Алонсо

Центральный защитник "Атлетико Минейро" Хуниор Алонсо в скором времени станет игроком "Краснодара".

По информации журналиста Николо Скиры, "быки" заплатят за новичка 8 миллионов евро, ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.

После прохождения медобследования 28-летний парагваец заключит с клубом РПЛ контракт до 2026 года.

Алонсо выступал за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года, сыграл 88 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару". | http://soccernews.ru
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