"Краснодар" достиг окончательной договорённости о покупке Алонсо
Центральный защитник "Атлетико Минейро" Хуниор Алонсо в скором времени станет игроком "Краснодара".
По информации журналиста Николо Скиры, "быки" заплатят за новичка 8 миллионов евро, ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.
После прохождения медобследования 28-летний парагваец заключит с клубом РПЛ контракт до 2026 года.
Алонсо выступал за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года, сыграл 88 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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|Команда
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|2
|Сантос
|38
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|Палмейрас
|38
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|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
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|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20