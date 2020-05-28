"Краснодар" готов купить хавбека "Фенербахче" за 3 миллиона евро

"Краснодар" интересуется хавбеком "Фенербахче" Михой Зайцем. Об этом сообщает sabah.com.tr.

По данным источника, российский клуб сделал предложение 25-летнему игроку. "Краснодар" готов заплатить за трансфер полузащитника 3 миллиона евро. Рыночная стоимость игрока - 3,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Зайц участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 2023 года.

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