"Краснодар" готов продать Шапи и уже нашел ему замену
Фото: фан-инстаграм Сулейманова
"Краснодар" намерен продать хавбека Магомеда-Шапи Сулейманова.
По сведениям "Чемпионата", на замену Шапи "Краснодар" хочет заполучить хавбека "Спартака" Максима Глушенкова.
Альтернативным вариантом является Денис Макаров, однако "Рубин" уже отклонил предложение по игроку.
В минувшем сезоне Шапи провел 38 игр, в которых отметился пятью голами. На счету Глушенкова два гола в 6 матчах за "Химки".
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