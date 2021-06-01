"Краснодар" готов продать Шапи и уже нашел ему замену

Фото: фан-инстаграм Сулейманова

"Краснодар" намерен продать хавбека Магомеда-Шапи Сулейманова.

По сведениям "Чемпионата", на замену Шапи "Краснодар" хочет заполучить хавбека "Спартака" Максима Глушенкова.

Альтернативным вариантом является Денис Макаров, однако "Рубин" уже отклонил предложение по игроку.

В минувшем сезоне Шапи провел 38 игр, в которых отметился пятью голами. На счету Глушенкова два гола в 6 матчах за "Химки".

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