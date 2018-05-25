"Краснодар" готов продать своего форварда Андрея Ивана.

Тренерский штаб "быков" не рассчитывает на 21-летего румына, в связи с чем, клуб намерен избавиться от него.

"Краснодар" оценивает Ивана в полтора миллиона евро, несмотря на то, что год назад его купили у "Университати Крайова" за четыре миллиона.

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