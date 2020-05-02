"Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами

"Краснодар" принял решение продать пять легионеров.

Как сообщает Sport24, в список попали защитники Йон Фьолусон и Урош Спайич, полузащитники Мануэл Фернандеш и Кайо Панталеао, а также нападающий Маркус Берг.

Ранее сообщалось, что в "Краснодаре" переизбыток легионеров и клуб не соответствует нормам нового лимита на легионеров, который начнет работать через год.

После 22 туров "Краснодар" идет в РПЛ на третьем месте.

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