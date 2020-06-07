"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта

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"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта

"Краснодар" проявляет интерес к нападающему "Васко да Гама" Таллесу Магно, сообщает netvasco.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Игроком также интересуется "Ливерпуль".

17-летний Таллес Магно является воспитанником "Васко да Гама". В возрасте 16 лет он дебютировал в чемпионате Бразилии. Всего за бразильский клуб он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года. Сыграл шесть матчей за сборную Бразилии U17 и забил три гола.

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