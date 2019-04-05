"Краснодар" готов заплатить девять миллионов евро за португальского хавбека
"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Морейренсе" Шикинью, сообщает A Bola.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него девять миллионов евро. Сложность трансфера может оказаться в том, что 50 процентов прав на игрока принадлежат "Бенфике", которая пока не ответила на предложение.
В нынешнем сезоне 23-летний Шикинью провел за "Морейренсе" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" готов заплатить девять миллионов евро за португальского хавбека
-
Аллегри: "Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом"
-
Луиз отказался от контракта с катарским клубом
-
Каррера: "Не могу выделить особенное дерби во время моей работы со "Спартаком"
-
Несколько футболистов "Челси" посетили ночной клуб
-
Жиго: "На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита"
-
На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков
-
"Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона клуба
-
Симони: "Я думаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич покинут команду"
-
Джорджевич стал лучшим игроком "Арсенала" в матче с "Крыльями Советов"
-
Шатов, возможно, примет участие в матче с "Локомотивом"
-
Нобоа: "Думаю, "Зенит" сильнее "Локомотива" в этом сезоне"
-
Алькасер, возможно, не поможет "Боруссии" в матче с "Баварией"
-
Семак: "Ситуация с Кокориным переходит все грани с точки зрения человеческого понимания"
-
Дзаньоло хочет продлить контракт с "Ромой" до 2024 года
-
1
Червиченко: "Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов"
-
Федун: "Заслуга Карреры в том, что ему удалось создать хороший внутренний микроклимат"
-
Манчини стал лучшим итальянским тренером сезона
-
Президент "Челси": "Все, что делает Абрамович говорит о его преданности клубу"
-
Клопп: "Манчестер Сити" выглядит как лучшая команда в мире"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|27
|66
|2
|Порту
|27
|66
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|58
|4
|Брага
|27
|58
|5
|Морейренсе ФК
|27
|45
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Белененсиш
|27
|38
|8
|Санта-Клара
|27
|35
|9
|Рио Аве
|27
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Маритиму
|27
|30
|12
|Дешпортиво Авеш
|27
|29
|13
|Боавишта
|27
|29
|14
|Витория Сетубал
|27
|28
|15
|Насьонал
|27
|26
|16
|КД Тондела
|27
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|27
|24
|18
|Фейренсе
|27
|15