"Краснодар" готов заплатить девять миллионов евро за португальского хавбека

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"Краснодар" готов заплатить девять миллионов евро за португальского хавбека

"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Морейренсе" Шикинью, сообщает A Bola.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него девять миллионов евро. Сложность трансфера может оказаться в том, что 50 процентов прав на игрока принадлежат "Бенфике", которая пока не ответила на предложение.

В нынешнем сезоне 23-летний Шикинью провел за "Морейренсе" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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