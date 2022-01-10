"Краснодар" готовит новые контракты для двух легионеров
Фото твиттер "Краснодара"
В "Краснодаре" определились с будущим полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла.
По информации "Матч ТВ", "быки" намерены продлить контракты с обоими легионерами.
Действующие соглашения шведа и француза с клубом истекают 30 июня этого года.
В текущем сезоне Классон забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 20 играх. В активе Кабелла 4 гола и 7 результативных передач в 18 матчах.
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