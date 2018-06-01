"Краснодар" готовит предложение по бразильскому защитнику

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"Краснодар" готовит предложение по бразильскому защитнику

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе "Краснодара" к защитнику "Коринтианса" Фабиану Бальбуэне.

"К нему есть большой интерес. "Краснодар" готов предложить в районе пяти миллионов евро. Понятно, что переговоры только-только начинаются, сделка пока далека от завершения" - сказал Арустамян.

Бальбуэна выступает за "Коринтианс" с 2016 года, сыграл 76 матчей и забил 6 голов.

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