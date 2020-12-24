"Краснодар" готовит предложение по румынскому нападающему

Форвард "Стяуа" Деннис Ман может продолжить карьеру в России, утверждает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, купить 22-летнего футболиста хочет "Краснодар". "Быки" готовы предложить за него 10 миллионов евро.

Владелец "Стяуа", в свою очередь, рассчитывает заработать на продаже нападающего не менее 15 миллионов.

Ранее румыном интересовались и другие клубы РПЛ - ЦСКА, "Локомотив" и "Ростов".

Ман выступает за "Стяуа" с 2016 года, сыграл 142 матча, забил 47 голов и сделал 29 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.

Не пропустите: Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре. | http://soccernews.ru