"Краснодар" готовит предложение по румынскому нападающему
Форвард "Стяуа" Деннис Ман может продолжить карьеру в России, утверждает Gazeta Sporturilor.
По информации источника, купить 22-летнего футболиста хочет "Краснодар". "Быки" готовы предложить за него 10 миллионов евро.
Владелец "Стяуа", в свою очередь, рассчитывает заработать на продаже нападающего не менее 15 миллионов.
Ранее румыном интересовались и другие клубы РПЛ - ЦСКА, "Локомотив" и "Ростов".
Ман выступает за "Стяуа" с 2016 года, сыграл 142 матча, забил 47 голов и сделал 29 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.
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