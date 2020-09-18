"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов

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"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов

"Краснодар" обыграл "Химки" в 8-м туре чемпионата России.

В составе южан дубль оформил хавбек Виктор Классон, у "Химок" два единственных гола забил Аршак Корян.

"Краснодар" - "Химки" - 7:2 (3:2)

Голы: Берг, 19 - 1:0, Классон, 23 - 2:0, Корян, 27 - 2:1, Корян, 42 (пенальти) - 2:2, Классон, 45 - 3:2, Вильена, 52 - 4:2, Кабелла, 62 - 5:2, Уткин, 74 - 6:2, Шапи-Сулейманов, 90+1 - 7:2

"Краснодар": Сафонов, Петров, Рамирес (Смольников, 69), Мартынович, Панталеао, Вильена (Сперцян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Ольссон, Классон (Сулейманов, 76), Вандерсон, Берг (Кутовой, 79).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Идову, Корян (Воробьев, 85), Ломовицкий (Гапон, 76), Трошечкин, Куат (Казанцев, 85), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Дядюн (Сигневич, 46).

"Краснодар" после 8 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице, "Химки" идут на 15 строчке.

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