"Краснодар" – "Хэбэй Чайна Форчун" - 7:1 (обзор)

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"Краснодар" – "Хэбэй Чайна Форчун" - 7:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Краснодаром" и "Хэбэй Чайна Форчун".

Не пропустите: Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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