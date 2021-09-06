"Краснодар" хочет избавиться от Шапи

Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может уйти из команды до закрытия трансферного окна в российской премьер-лиги, сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, "быки" работают над продаже футболиста. Его предложили "Уралу" и турецкому "Кайсериспору".

Отмечается, что проблемой для потенциального покупателя может стать высокая зарплата хавбека. Он получает порядка 3 миллионов рублей в месяц.

Летом 2022 года истекает соглашение Шапи с "Краснодаром".

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