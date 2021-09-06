"Краснодар" хочет избавиться от Шапи
Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен
Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может уйти из команды до закрытия трансферного окна в российской премьер-лиги, сообщает "РБ Спорт".
По информации источника, "быки" работают над продаже футболиста. Его предложили "Уралу" и турецкому "Кайсериспору".
Отмечается, что проблемой для потенциального покупателя может стать высокая зарплата хавбека. Он получает порядка 3 миллионов рублей в месяц.
Летом 2022 года истекает соглашение Шапи с "Краснодаром".
Также не пропустите: Куртуа не сыграет против сборной Белоруссии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл
-
Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота
-
"Ростов" хочет арендовать полузащитника "Бенфики"
-
Лапорта попросил Кумана чаще выпускать на поле двух футболистов "Барселоны"
-
"Спартак" претендует на хавбека "Ростова"
Лента новостей
-
Официально: Рибери - футболист "Салернитаны"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летом
-
За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летом
-
Агуэро высказался о дебюте Месси в ПСЖ
-
Президент "Лилля" озвучил сумму, за которую "Наполи" купил Осимхена
-
Тренер сборной Мальты лестно высказался о России Карпина
-
Рибери будет работать в "Баварии" после завершения карьеры
-
"Краснодар" хочет избавиться от Шапи
-
Куртуа не сыграет против сборной Беларуссии
-
Сборная России теряет Головина
-
ПСЖ хочет подписать лидера "Милана"
-
1
"Реал" планирует расстаться с несколькими легендами в 2022 году
-
1
"Атлетико" может бесплатно выкупить Гризманна
-
"Реал" уверен в трансфере Холанда
-
Марко ван Бастен рассказал о проблемах Ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"
-
Буффон лестно высказался о Роналду
-
Люк де Йонг прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Гризманн сократил зарплату почти в два раза ради "Атлетико"
-
За Холанда летом будут бороться три клуба
-
"Реал Мадрид" продлил контракт с двумя воспитанниками