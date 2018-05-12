Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Краснодар" хочет купить ещё одного игрока "Уфы".

По словам Арустамяна, вслед за трансфером полузащитника Дмитрия Стоцкого "быки" постараются оформить переход вратаря Александра Беленова.

31-летний Беленов в этом сезоне сыграл за "Уфу" 29 матчей и пропустил 29 голов.

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