"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"
Фото: инстаграм Хосе Паломино/Автор неизвестен
"Краснодар" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аталанты" Хосе Паломино, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аталанта" может продать игрока, так как его контракт с клубом истекает через год.
31-летний Паломино провел за "Аталанту" 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В сборную Аргентины не вызывался.
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