"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Фото: инстаграм Хосе Паломино/Автор неизвестен

"Краснодар" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аталанты" Хосе Паломино, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аталанта" может продать игрока, так как его контракт с клубом истекает через год.

31-летний Паломино провел за "Аталанту" 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В сборную Аргентины не вызывался.

Не пропустите: "Краснодар" объявил об уходе трёх игроков. | http://soccernews.ru