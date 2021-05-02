"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

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"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Фото: инстаграм Хосе Паломино/Автор неизвестен

"Краснодар" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аталанты" Хосе Паломино, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аталанта" может продать игрока, так как его контракт с  клубом истекает через год.

31-летний Паломино провел за "Аталанту" 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В сборную Аргентины не вызывался.

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