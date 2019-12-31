"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"
Ведущий полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский стал трансферной целью "Краснодара", сообщают российские СМИ.
"Быки" рассматривают вариант с приобретением 23-летнего футболиста зимой за 3 миллиона евро. Также хавбеком интересуется "Локомотив".
Самарский клуб, в свою очередь, намерен приложить максимум усилий, чтобы сохранить игрока до лета.
В текущем сезоне Зиньковский сделал 6 ассистов в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15