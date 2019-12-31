"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"

Ведущий полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский стал трансферной целью "Краснодара", сообщают российские СМИ.

"Быки" рассматривают вариант с приобретением 23-летнего футболиста зимой за 3 миллиона евро. Также хавбеком интересуется "Локомотив".

Самарский клуб, в свою очередь, намерен приложить максимум усилий, чтобы сохранить игрока до лета.

В текущем сезоне Зиньковский сделал 6 ассистов в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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