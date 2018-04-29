"Краснодар" хочет купить лидера "Локомотива"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что "Краснодар" хочет купить ведущего полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Краснодар" возвращается в гонку за Алексеем Миранчуком. Сумма отступных составляет всего восемь миллионов евро, и "Краснодар" готов их выплатить. Плюс краснодарцы готовы предложить хороший бонус и игроку, и его агентам" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 22-летний Миранчук сыграл за "Локомотив" 38 матчей, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату "Локомотив" предлагает Балотелли. | http://soccernews.ru