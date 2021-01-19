"Краснодар" хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Франции

"Краснодар" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Реймса" Булайе Диа, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм".

В настоящее время Диа делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Оба форварда забили по 12 голов.

24-летний Диа в нынешнем сезоне провел за "Реймс" 20 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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