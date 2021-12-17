"Краснодар" хочет купить лучшего бомбардира МЛС
Фото инстаграм Валентина Кастельяноса
Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос может оказаться в России, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.
По информации источника, заполучить 23-летнего футболиста хочет "Краснодар", которому конкуренцию намерен составить "Бешикташ".
Американский клуб готов продать своего игрока за 8,83 миллиона евро.
В прошедшем сезоне аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром МЛС, забив 22 гола в 34 матчах.
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