"Краснодар" хочет купить лучшего бомбардира МЛС

Фото инстаграм Валентина Кастельяноса

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос может оказаться в России, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

По информации источника, заполучить 23-летнего футболиста хочет "Краснодар", которому конкуренцию намерен составить "Бешикташ".

Американский клуб готов продать своего игрока за 8,83 миллиона евро.

В прошедшем сезоне аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром МЛС, забив 22 гола в 34 матчах.

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