"Краснодар" хочет купить мексиканского форварда

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Форвард "Гвадалахары" Хосе Масиас попал в сферу интересов "Краснодара", сообщает Sport24.

По информации источника, "быки" уже сделали мексиканскому клубу официальный запрос на трансфер нападающего. Краснодарцы готовы заплатить 21-летнего футболиста примерно за €10-12 млн. Переговоры находятся в продвинутой стадии.

Масиас является воспитанником "Гвадалахары". За основную команду он провел в общей сложности 73 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 1 голевую передачу. В его активе 4 гола в 5 матчах за сборную Мексики.