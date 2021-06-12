"Краснодар" хочет купить шведского хавбека

Фото инстаграм Йеспера Карлссона

Полузащитник "АЗ Алкмаара" Йеспер Карлссон может продолжить карьеру в России, сообщает Fotboll Direkt.

По информации источника, на 22-летнего футболиста всерьёз нацелился "Краснодар".

Кроме того, шведский хавбек интересен "Наполи", "Валенсии", "Штутгарту", "Болонье" и "Метцу".

Голландский клуб оценивает своего игрока в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Карлссон сыграл за "АЗ Алкмаар" 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

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