"Краснодар" хочет купить шведского хавбека
Фото инстаграм Йеспера Карлссона
Полузащитник "АЗ Алкмаара" Йеспер Карлссон может продолжить карьеру в России, сообщает Fotboll Direkt.
По информации источника, на 22-летнего футболиста всерьёз нацелился "Краснодар".
Кроме того, шведский хавбек интересен "Наполи", "Валенсии", "Штутгарту", "Болонье" и "Метцу".
Голландский клуб оценивает своего игрока в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Карлссон сыграл за "АЗ Алкмаар" 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Агент Мариано прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к игроку. | http://soccernews.ru
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