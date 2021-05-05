"Краснодар" хочет купить Заболотного

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

"Краснодар" работает над переходом форварда "Сочи" Антона Заболотного, сообщает журналист РБ Спорт Сергей Егоров.

Контракт 29-летнего игрока с "Сочи" истекает этим летом, и стороны вели переговоры о продлении соглашения. Клуб предлагал россиянину пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.

"Краснодар" предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».

В 25 матчах нынешнего сезона РПЛ Заболотный забил 9 голов, побив свой личный рекорд в Премьер-Лиге.

Также не пропустите: Дмитрий Черышев прокомментировал увольнение Грасии. | http://soccernews.ru