"Краснодар" хочет купить защитника из Ла Лиги

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"Краснодар" хочет купить защитника из Ла Лиги

"Краснодар" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Депортиво" Сиднею, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, краснодарский клуб в данный момент ведет переговоры с испанцами, которые близки к завершению.

В прошлом сезоне 28-летний Сидней провел за "Депортиво" 22 матча и забил 1 гол.

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