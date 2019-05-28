"Краснодар" хочет купить защитника сборной Уругвая
"Краснодар" проявляет интерес к уругвайскому защитнику "Индепендьенте" Гастону Силве, сообщает Grupo La Provincia.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также футболистом интересуется "Гранада", за которую он ранее играл в сезоне-2016/17.
В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Индепендьенте" 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|2
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|30
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|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20