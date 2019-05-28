"Краснодар" хочет купить защитника сборной Уругвая

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"Краснодар" хочет купить защитника сборной Уругвая

"Краснодар" проявляет интерес к уругвайскому защитнику "Индепендьенте" Гастону Силве, сообщает Grupo La Provincia.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также футболистом интересуется "Гранада", за которую он ранее играл в сезоне-2016/17.

В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Индепендьенте" 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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