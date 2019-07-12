"Краснодар" хочет купить Зайца

"Краснодар" проявляет интерес к словенскому полузащитнику "Фенербахче" Михе Зайцу, сообщает Superhaber.

По сведениям издания, российский клуб хочет купить хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него восемь миллионов евро. Ранее игроком также интересовалось киевское "Динамо", но он отклонил предложение украинцев.

25-летний Зайц перешел в "Фенербахче" в январе 2019 года из "Эмполи" за 3,5 миллиона евро. Во второй половине минувшего сезона хавбек провел 10 матчей за турецкий клуб и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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