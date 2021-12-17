"Краснодар" хочет подписать нового нападающего

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" ищет нового форварда и готов отдать за его трансфер до 12 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, интерес российского клуба привлек нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос и форвард бразильского "Коринтианса" Рожер Гедес.

Кастельянос в 36 играх нынешней кампании забил 23 гола и сделал восемь ассистов. Ему 23 года.

Гедес в свою очередь сыграл в 19 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Ему 25 лет.

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