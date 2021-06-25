"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

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"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

Фото инстаграм Дембо Дарбо 

Нападающий солигорского "Шахтёра" Дембо Дарбо привлёк внимание "Краснодара", сообщает Transfermarkt.

По информации источника, 22-летний футболист находится "на карандаше" у скаутов российского клуба.

Дарбо выступает за "Шахтёр" с января 2021 года, сыграл 18 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость гамбийского бомбардира оценивается в 1,7 миллиона евро.

Не пропустите: "Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему. | http://soccernews.ru
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