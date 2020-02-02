"Краснодар" и "Ахмат" обыграли своих соперников в контрольном матче, а "Урал" и "Арарат-Армения" обменялись голами

"Краснодар" в контрольном матче на сборе обыграл "Мальме".

В составе победителей голами отметились Илья Воротников, Даниил Уткин и Сергей Бородин. Все три игрока являются воспитанниками краснодарского клуба.

Отметим, что встреча длилась 120 минут.

"Мальме" - "Краснодар" - 1:3 д.в. (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Воротников, 68 - 0:1, Уткин, 72 - 0:2, Бородин, 102 - 0:3, Ракип, 116 - 1:3.

"Краснодар": Сафонов (Крицюк, 61), Фьолусон (Бородин, 57), Рамирес (Ивашин, 61), Мартынович (Мартынов, 61), Петров (Бочко, 61), Вилена (Черников, 61), Фернандеш (Уткин, 61), Олссон (Мацукатов, 61), Сергеев (Воротников, 61), Сулейманов (Кутовой, 61), Ари (Берг, 61).

Также на сборах "Урал" сыграл вничью с "Араратом-Армения", а "Ахмат" был сильнее "Мура".

"Арарат-Армения" - "Урал" - 1:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 39 (с пенальти) - 1:1.

"Урал": Годзюр, Поляков, Вилюш, Золотов, Кулаков, Димитров, Бавин, Егорычев, Погребняк, Бикфалви, Кухарчик.

"Мура" - "Ахмат" - 1:2 (0:0)

Голы: Роши, 53 - 0:1, Ильин, 58 - 0:2, Шушньяра, 65 - 1:2.

"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Нижич (Анхель, 46), Ненахов, Иванов, Роши, Бериша (Кадыров, 40. Визеу, 75), Раванелли, Исмаэл (Швец, 73), Ильин.

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