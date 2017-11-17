"Краснодар" и ЦСКА намерены арендовать Шатова



Известный телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что "Краснодар" и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову.

"Одной из ключевых фигур в "Зените" зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола. Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа. Претенденты – "Краснодар" и ЦСКА, который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком Урала, но в итоге не сумел его подписать. Посмотрим, захочет ли "Зенит" отпускать талантливого футболиста", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Шатов провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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