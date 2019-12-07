"Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

В рамках 19-го тура РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА.

Теперь "Краснодар" с 35 очками занимает второе место в чемпионате, а "армейцы" идут следом, имея на одно очко меньше.

"Краснодар" - ЦСКА 1:1

Голы: Обляков, 15 - 0:1, Ари, 63 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Мартынович, Стоцкий (Скопинцев, 46), Газинский, Ольссон (Камболов, 83), Вандерсон, Вильена, Петров, Ари.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Влашич, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Кучаев, Дзагоев (Набабкин, 66), Чалов.

Читайте также: "Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче 19-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru