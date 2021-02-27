"Краснодар" и "Динамо" нацелились на одного из лидеров "Локомотива"

Вингер московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, "железнодорожники" не могут договориться с футболистом о продлении контракта, истекающего летом.

За ситуацией с будущим игрока сборной России внимательно следят "Краснодар" и "Динамо".

В текущем сезоне 24-летний Жемалетдинов сыграл за "Локомотив" 16 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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