"Краснодар" и "Динамо" поборются за Зайца

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"Краснодар" и "Динамо" поборются за Зайца

Московское "Динамо" и "Краснодар" проявляют интерес к словенскому полузащитнику "Фенербахче" Михе Зайцу, сообщает TRT Spor.

По сведениям издания, российские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Фенербахче" может продать хавбека, так как испытывает проблемы с финансовым фэйр-плей.

25-летний Зайц выступает за "Фенербахче" с января 2019 года. Всего он провел за турецкий клуб 11 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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