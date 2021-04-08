"Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда

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"Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда

Фото инстаграм Микаэля Исхака

Нападающий "Леха" Микаэль Исхак заинтересовал российские топ-клубы, утверждает Sport24.

По информации источника, усилиться 28-летним футболистом желают "Краснодар" и московское "Динамо".

Рыночная стоимость шведского форварда оценивается в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Исхак сыграл за "Лех" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Полузащитник "Краснодара" заинтересовал клуб из Германии. | http://soccernews.ru
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