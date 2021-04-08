"Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда
Нападающий "Леха" Микаэль Исхак заинтересовал российские топ-клубы, утверждает Sport24.
По информации источника, усилиться 28-летним футболистом желают "Краснодар" и московское "Динамо".
Рыночная стоимость шведского форварда оценивается в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне Исхак сыграл за "Лех" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Полузащитник "Краснодара" заинтересовал клуб из Германии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Легия Варшава
|30
|60
|2
|Пяст Гливице
|30
|53
|3
|Сласк Вроцлав
|30
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|Лех Познань
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|5
|Краковия Краков
|30
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|6
|Погонь Щецин
|30
|45
|7
|Ягеллония Белосток
|30
|44
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|Лехия Гданьск
|30
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|9
|Гурник Забже
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|Ракув Ченстохова
|30
|41
|11
|Заглембе Любин
|30
|38
|12
|Висла Плоцк
|30
|38
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|Висла Краков
|30
|35
|14
|Корона Кельце
|30
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|Арка Гдыня
|30
|29
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|ЛКС Лодзь
|30
|21