"Краснодар" и "Крылья Советов" поборются за молодого сенегальца

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"Краснодар" и "Крылья Советов" поборются за молодого сенегальца

"Краснодар" и "Крылья Советов" проявляют интерес к сенегальскому защитнику "Хаполя" Али Камара, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, скауты краснодарцев дважды просматривали игры израильтян и следили за его игрой. Трансфер игрока может состояться летом.

В этом сезоне 20-летний Камара провел за "Хапоэль" 24 матча и забил 2 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 гола.

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