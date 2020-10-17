"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ

В рамках 11-го тура РПЛ "Локомотив" переиграл "Уфу", а "Краснодар" одержал победу над "Рубином".

На данный момент "Локомотив" занимает третье место, а "Краснодар" - шестое.

"Локомотив" - "Уфа" 1:0

Гол: Крыховяк, 67 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Лысцов, Серкейра, Рыбус, Живоглядов, Куликов, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 90), Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Эдер (Зе Луиш, 65), Смолов (Камано, 85).

"Уфа": Беленов, Йокич, Никитин, Табидзе, Сухов, Алибеков, Голубев, Камилов (Сысуев, 77), Плиев, Жамалетдинов, Кротов.



"Краснодар" - "Рубин" 3:1

Голы: Кабелла (пен), 45 - 1:0, Ольссон, 52 - 2:0, Берг, 90 - 3:0, Старфельт, 90 - 3:1

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Смольников (Берг, 78), Панталеао, Кабелла (Уткин, 72), Вильена, Ионов (Сулейманов, 72), Ольссон, Чернов, Марков (Классон, 46; Рамирес, 83).

"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт, Самошников, Уремович, Макаров, Абильгор, Бакаев (Кварацхелия, 58; Зуев, 86), Хван Ин Бом (Игнатьев, 68), Шатов, Деспотович.

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