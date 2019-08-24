"Краснодар" и "Локомотив" поделили очки в 7-м туре РПЛ

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"Краснодар" и "Локомотив" поделили очки в 7-м туре РПЛ

В рамках 7-го тура РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом".

Таким образом, оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись с "Зенитом". Однако пока "Краснодар" возглавил турнирную таблицу, а "железнодорожники" идут на 3-м месте.

"Краснодар" - "Локомотив" 1:1

Голы: Крыховяк, 5 - 0:1, Сулейманов, 42 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вандерсон, Вильена (Камболов, 71), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 76).

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Баринов, Миранчук (Миранчук, 72), Жемалетдинов, Крыховяк, Идову, Смолов (Джорджевич, 84).

Предупреждения: Живоглядов (38), Вильена (46), Жемалетдинов (55), Вандерсон (56), Идову (83).    

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