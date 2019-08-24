"Краснодар" и "Локомотив" поделили очки в 7-м туре РПЛ
В рамках 7-го тура РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом".
Таким образом, оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись с "Зенитом". Однако пока "Краснодар" возглавил турнирную таблицу, а "железнодорожники" идут на 3-м месте.
"Краснодар" - "Локомотив" 1:1
Голы: Крыховяк, 5 - 0:1, Сулейманов, 42 - 1:1
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вандерсон, Вильена (Камболов, 71), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 76).
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Баринов, Миранчук (Миранчук, 72), Жемалетдинов, Крыховяк, Идову, Смолов (Джорджевич, 84).
Предупреждения: Живоглядов (38), Вильена (46), Жемалетдинов (55), Вандерсон (56), Идову (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2