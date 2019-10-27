"Краснодар" и "Оренбург" обменялись голами в матче РПЛ

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"Краснодар" и "Оренбург" обменялись голами в матче РПЛ

"Краснодар" и "Оренбург" закончили ничьей в матче 14-го тура чемпионата России.

У гостей голом отметился Джордже Деспотович, у хозяев забил Мануэл Фернандеш.

"Краснодар" - "Оренбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Деспотович, 32 - 0:1, Фернандеш, 43 - 1:1.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Вилена, Уткин (Берг, 64), Олссон (Камболов, 71), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).

"Оренбург": Климович, Малых, Шахов, Радакович, Аюпов, Терехов, Мишкич, Зотов, Рогич (Черных, 69), Рикарду Алвеш (Афонин, 90+1), Деспотович.

"Краснодар" с 28 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. У "Оренбурга" 15 баллов и 12 позиция.

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