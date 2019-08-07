"Краснодар" и "Порту" назвали стартовые составы на очный матч квалификации Лиги Чемпионов
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Порту" на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов, Вандерсон, Кабелла, Намли, Берг.
"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Манафа, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Корона, Ромариу Баро, Марега, Соарес.
Напомним, что матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Эта игра станет дебютной для "быков" в самом престижном еврокубковом турнире.
Не пропустите: На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг. | http://soccernews.ru
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