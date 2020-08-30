"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 1:1. Счет открыл Матиас Норманн, но вскоре равновесие восстановил Маркус Берг.

"Краснодар" поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Ростов" вышел на шестую позицию.

"Краснодар" Краснодар – "Ростов" Ростов - 1:1 (0:0)
Голы: Норманн, 64 - 0:1, Берг, 72 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Панталеао, Ольссон, Классон, Вильена (Кабелла, 66), Газинский (Уткин, 59), Вандерсон, Берг.

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Хасимото, Еременко, Байрамян (Полоз, 63), Норманн, Ионов, Шомуродов.

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