"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в товарищеском матче (видеообзор)
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 2:2.
В составе краснодарского клуба отличились Эрик Ботхейм и Виктор Классон. За ростовчан забивали Максим Осипенко и Дмитрий Полоз.
"Краснодар", набрав в 18 турах 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" с 18 очками находится в зоне переходных матчей на 14-м месте.
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