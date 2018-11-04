"Краснодар" и "Ростов" закончили результативной ничьей. Ари оформил дубль

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"Краснодар" и "Ростов" закончили результативной ничьей. Ари оформил дубльНа 6-й минуте "Ростов" открыл счет благодаря голу Эльдора Шомуродова. Через 10 минут Ари сравнял и вывел "Краснодар" вперед уже во втором тайме – на 72-й минуте. За 9 минут до конца встречи защитник гостей Сверрир Игнасон установил итоговый счет - 2:2.

"Краснодар" - "Ростов" - 2:2.

Голы: Шомуродов, 7 - 0:1, Ари, 16 - 1:1, Ари, 72 - 2:1, Игнасон, 81 - 2:2.

Ростов: Песьяков, Сигурдссон (Ионо, 63), Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Гацкан, Гулиев (Зуев, 65), Щадин, Юсупов, Шомуродов (Кьяртанссон, 77), Сигурдарсон.

Краснодар: Синицын, Стоцкий, Мартынович, Спайич, Петров, Вандерсон (Рамирес, 87), Газинский, Классон, Каборе, Перейра (Кузва, 66), Ари (Игнатьев, 77).

После 13 туров "Краснодар" занимает 3-е с 23 очками и отстает от лидера - "Зенита" - на 8 баллов. "Ростов" расположился на 4-м месте с 22 очками.

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