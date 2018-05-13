"Краснодар" и "Рубин" сыграли в результативную ничью

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"Краснодар" и "Рубин" сыграли в результативную ничью

Один из восьми матчей последнего тура нынешнего сезона в российской Премьер-лиге проходил на одном из лучших стадионов России – в Краснодаре. Одноименный футбольный клуб принимал казанский "Рубин" и жаждал закрепить свое место в еврокубках домашней победой. Более того, у "горожан" в случае набора трех очков оставались призрачные шансы попасть в Лигу чемпионов. Однако для этого необходимо было, чтобы ЦСКА проиграл дома махачкалинскому "Анжи".

В Краснодаре на этом матче прощались с Гранквистом и Жоаозиньо, которые, увы, покидают расположение "быков". В знак благодарности за проведенные годы в составе южан, на поле виднелись две выстриженные на газоне цифры 6 и 22, которые носили на спине футболисты. 

Если же возвращаться к игре, то первые 20 минут ничем интересным не запомнились. Лишь в середине тайма был нанесен первый удар в створ. Петров выстрелил из-за штрафной, но Джанаев без проблем справился с мячом. Этот эпизод положил начало десятиминутки "Краснодара", в течение которой отличные шансы забить представились Смолову и Вандерсону. Первый ударил из района 11-метровой крайне неточно, а после попытки бразильца мяч срикошетил от ног защитника и едва не влетел в дальний угол.

Самый же опасный момент до перерыва создали игроки "Рубина" на 40-й минуте. В два паса гости вывели Азмуна один на один с Крицюком, но голкипер "Краснодара" успел помешать Сердару открыть счет. Через две минуты мастерством в рамке блеснул Джанаев, когда Клаэссон классно пробивал под перекладину.

Второй же тайм начался с еще одного выпада "рубиновых". На этот раз на ворота вывалился Могилевец, но пробил точно в грудь Крицюку. "Краснодар" ответил своей атакой, после которой счет на табло изменился. Гранквист длинной передачей из центрального круга нашел на подступах к штрафной Смолова, Федор упал в противоборстве с Сорокиным, однако мяч отскочил к набежавшему Мамаеву и тот  технично пробил низом в угол – 1:0.

Теперь весь Краснодар обратил взор на поединок на "ВЭБ-Арене", где ЦСКА принимал "Анжи". Там к этой минуте была ничья 1:1 и до выхода "быков" в Лигу чемпионов оставался один махачкалинский гол. 

Увы, он не состоялся. Вскоре "армейцы" вышли вперед, и теперь краснодарцам можно было уповать лишь на чудо. Его не случилось, тем более что в концовке матча "Краснодар" пропустил и сам. В одной из редких атак "рубиновых" Энаке шикарным кроссом вырезал мяч с правого фланга прямо на голову Азмуну. Тот выскочил на опережение и головой переправил мяч под перекладину – 1:1.

Времени и сил что-либо менять на поле у игроков обеих команд уже не было. В итоге – боевая ничья.

"Краснодар" – "Рубин" – 1:1

Голы: Мамаев, 56 – 1:0. Азмун, 87 – 1:1.  

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Мамаев (Жоаозиньо, 73), Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Каборе, 79).

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 83), Устинов, Камболов (Сорокин, 46), Навас (Гранат, 11), Энаке, Кудряшов, Коновалов, Нобоа, Могилевец, Попов, Азмун.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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