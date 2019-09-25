"Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше

Завершились еще несколько матчей 1/16 финала Кубка России. Неожиданно вылетели из турнира "Краснодар" и "Рубин", а вот "Урал" и "Арсенал" сумели пробиться в следующую стадию.

"Нижний Новгород" – "Краснодар" - 1:0 (0:0)

Гол: Ставпец, 78 - 1:0

"Химки" – "Рубин" - 3:0 (1:0)

Голы: Корян, 9 (с пенальти) - 1:0, Кухарчук, 47 - 2:0, Гапон, 85 - 3:0

"Черноморец" – "Урал" - 0:2 (0:0)

Гол: Погребняк, 52 - 0:1, Погребняк, 90 - 0:2

"Факел" – "Арсенал" Тула - 1:2 (1:1)

Голы: Альварес, 26 - 0:1, Мастерной, 44 - 1:1, Беляев, 90 - 1:2

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