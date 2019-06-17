"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека
Журналист Иван Карпов сообщил об интересе российских клубов к хавбеку "Фейеноорда" Тонни Триндаде де Вильене.
По его словам, на 24-летнего голландца претендуют "Краснодар" и "Спартак". Отмечается, что краснодарский клуб готов платить футболисту 1,5 миллиона евро в год, что в два раза больше его нынешней зарплаты.
Трансферная стоимость Вильены составляет 14 миллионов евро. В его услугах также заинтересован "Вест Бромвич".
В минувшем сезоне на счету Вильены 7 забитых мячей и 8 ассистов в 39 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20