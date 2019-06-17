"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека

Журналист Иван Карпов сообщил об интересе российских клубов к хавбеку "Фейеноорда" Тонни Триндаде де Вильене.

По его словам, на 24-летнего голландца претендуют "Краснодар" и "Спартак". Отмечается, что краснодарский клуб готов платить футболисту 1,5 миллиона евро в год, что в два раза больше его нынешней зарплаты.

Трансферная стоимость Вильены составляет 14 миллионов евро. В его услугах также заинтересован "Вест Бромвич".

В минувшем сезоне на счету Вильены 7 забитых мячей и 8 ассистов в 39 играх.

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