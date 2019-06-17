"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека

Теги спартак москвакраснодарфейеноордтонни триндаде де вильена

"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека

Журналист Иван Карпов сообщил об интересе российских клубов к хавбеку "Фейеноорда" Тонни Триндаде де Вильене.

По его словам, на 24-летнего голландца претендуют "Краснодар" и "Спартак". Отмечается, что краснодарский клуб готов платить футболисту 1,5 миллиона евро в год, что в два раза больше его нынешней зарплаты.

Трансферная стоимость Вильены составляет 14 миллионов евро. В его услугах также заинтересован "Вест Бромвич".

В минувшем сезоне на счету Вильены 7 забитых мячей и 8 ассистов в 39 играх.

Читайте также: Полузащитник "Краснодара" Назаров может продолжить карьеру в Чехии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19

Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов