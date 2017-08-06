"Краснодар" и "Урал" сыграли вничью

В матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уралом". Счет открыл Вараздат Ароян, но в компенсированное время "быков" спас Андреас Гранквист, реализовавший 11-метровый. После этого матча "Краснодар" занимает пятое место в Премьер-лиге, "Урал" находится на девятой позиции.

"Краснодар" - "Урал" - 1:1 (0:1)

Голы: Ароян, 15 - 0:1, Гранквист, 90 (с пенальти) - 1:1

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон, 62), Каборе, Газинский, Мамаев (Сулейманов, 77), Подберезкин (Перейра, 46), Жоаозиньо, Классон.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Димитров, Бикфалви (Чантурия, 86), Григорьев (Лунгу, 57), Ильин.

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