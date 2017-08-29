"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова

Теги зенит санкт-петербургкраснодарфедор смолов

"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова

"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу нападающего Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.

"Быки" требуют за 27-летнего футболиста 16 миллионов евро, а "сине-бело-голубые" предлагают 10 миллионов плюс бонусы.

Также СМИ утверждают, что подписать Смолова будут пытаться "Спартак" и ЦСКА. 

Не пропустите: Смолов вошел в историю "Краснодара". | http://soccernews.ru

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