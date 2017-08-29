"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова
"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу нападающего Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.
"Быки" требуют за 27-летнего футболиста 16 миллионов евро, а "сине-бело-голубые" предлагают 10 миллионов плюс бонусы.
Также СМИ утверждают, что подписать Смолова будут пытаться "Спартак" и ЦСКА.
Не пропустите: Смолов вошел в историю "Краснодара". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5