"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова

"Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу нападающего Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ.

"Быки" требуют за 27-летнего футболиста 16 миллионов евро, а "сине-бело-голубые" предлагают 10 миллионов плюс бонусы.

Также СМИ утверждают, что подписать Смолова будут пытаться "Спартак" и ЦСКА.

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