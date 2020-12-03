"Краснодар" идет в Лигу Европы, "Зенит" позорно вылетает, Месси и Роналду ждут очную битву: главные итоги вчерашних матче в Лиге Чемпионов

Вчера закончился 5 тур группового этапа Лиги Чемпионов, группы E, F, G и H сыграли свои матчи, а также решилась судьба сразу двух российских команд. Сегодня разберем расклады перед 6 туром в этих 4 группах.

Вчерашний день стал некой отдушиной для российских болельщиков, так как хотя бы одна команда обеспечила себе весну в еврокубках. "Краснодар" дома одолел "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит шведским форвардом Маркусом Бергом на 71 минуте матча после неразберихи в оборонительных редутах французов. Если брать в расчет только статистику, то "Ренн" был сильнее команды Мусаева во многих компонентах, но если останавливаться на визуальной составляющей, то, конечно, "быки" выглядели более уверенно во многих фазах игры, поэтому их победу нельзя назвать случайной или нелогичной. Благодаря минимальному выигрышу "Краснодар" обезопасил себя от вылета, так как любой результат не сможет подвинуть россиян с 3 места из-за преимущества в личных встречах с "Ренном". Судьба первого места в группе E тоже решена. С первого места в плей-офф выходит "Челси", который не оставил шансов "Севилье" – 4:0. Здесь ситуация как с "Краснодаром": "аристократы" не могут упасть с первого места из-за преимущества в личных встречах с испанцами. По итогу, последний тур, где "Челси" будет играть с "Краснодаром", а "Севилья" с "Ренном", превращается в формальность, которая ничего не поменяет!

А вот группа F не принесла ничего хорошего для российских болельщиков. В ее рамках "Зенит" досрочно вылетел из Лиги Чемпионов. Команда Сергея Семака хорошенько залегла на дно в "Брюгге", проиграв 3:0. Бельгийцы выглядели более собрано, лучше бежали и добыли весьма закономерную победу. Пока не понятно, будут ли увольнять Семака (информация на момент написания данной публикации), но одно можно сказать точно – "Зенит" не выигрывает в еврокубках 15 выездных матчей кряду, и это серьезная катастрофа. Конечно, с такой статистикой нельзя рассчитывать на что-то серьезное, особенно на 1-2 место, которое все рисовали питерцам сразу после жеребьевки. Что интересно, "Брюгге" имеет все шансы даже выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Судьба прохода будет решаться в лобовой стычке бельгийской команды и "Лацио" в Италии. У "орлов" 2 очка преимущества, поэтому "Брюгге" нужно только выигрывать. Задача очень сложная, но невыполнимой ее назвать нельзя. Сам "Лацио" сыграл вничью 1:1 с дортмундской "Боруссией", которая благодаря 1 баллу обеспечила себе место в плей-офф. Еще не понятно, какую строчку займут подопечные Люсьена Фавра, однако в когорту 16 лучших в Европе они уже вошли. Все решится в заключительном туре в матче с "Зенитом".

Группа G одной из самых очевидных. "Барселона" и "Ювентус" легко выиграли свои матчи у "Ференцвароша" и "Динамо" соотвественно (оба матча по 3:0) и теперь будут решать судьбу первого места. С большой долей вероятности ведущую строчку оставит за собой "Барселона". Она опережает "Юве" на 3 балла, и должна проигрывать с разницей 2 и больше мяча, чтобы упасть на второе место. Однако, мир ждет не саму битву, а противостояние Роналду и Месси. В первом круге они не смогли сыграть друг против друга, но сейчас оба здоровы (пока что) и рвутся в бой. Вопрос только в том, будет ли Куман держать Месси на поле, ведь без него команда начинает играть как команда и разрывать своих соперников. Да, "Ференцварош" не показатель, но важна сама тенденция. Судьба 3 места решится в дуэли аутсайдеров. Киевское "Динамо" имеет больше шансов, так как в Венгрии в первом круге было забито 2 выездных гола (ничья 2:2), и теперь киевлянам хватит даже ничьи 0:0 или 1:1, чтобы пройти в следующий раунд.

Группа H, наряду с квартетом В, имеет самую запутанную ситуацию. Но если в группе В на выход дальше претендуют все 4 команды, то в группе H только 3. "Истамбул Башакшехир" пытался бороться, но на равный бой с грандами мастерства не хватило. Вот и в 5 туре они отыграли 2 гола у "Лейпцига", проигрывая 1:3, но все равно умудрились проиграть на последних секундах. Эта победа очень помогла Нагельсманну и компании, так как в параллельном матче ПСЖ обыграл МЮ, и теперь у трех команд группы по 9 баллов. Наилучшая ситуация у ПСЖ. Они уже идут вторыми по личным встречам, да еще и играют с "Истамбулом" в 6 туре. Скорее всего, Париж не пролетит мимо плей-офф. А вот настоящая битва будет в Лейпциге, где местным "быкам" нужно только выигрывать у "Манчестер Юнайтед" после поражения 5:0 на "Олд Траффорд". Именно поэтому именно "Лейпциг" является аутсайдером в этой борьбе. Хотя, если ПСЖ проиграет свой матч, а в Лейпциге будет зафиксирована ничья, то именно "быки" и "дьяволы" пойдут дальше. Ну а если ничья во всех матчах? Тогда "Лейпциг" прощай!